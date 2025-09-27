مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الطقس يتسم بالاعتدال في فترات الليل مع تراجع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يعكس ملامح واضحة لدخول فصل الخريف.

درجات الحرارة

وأوضحت غانم، أن الصباح يبدأ بأجواء معتدلة، لكن مع سطوع أشعة الشمس ترتفع درجات الحرارة لتسجل نحو 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فرص لتساقط الأمطار والرياح

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح ستكون معتدلة على معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق في القاهرة الكبرى التي قد تشهد نشاطا ملحوظا.

كما لفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، وهو ما يتطلب من الصيادين وأصحاب المراكب اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

طقس الأسبوع المقبل

الأجواء الخريفية ستظل على مدار الأسبوع، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستمتاع بالطقس المعتدل خلال النهار مع ضرورة الحذر من الانخفاض الليلي.