طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الإثنين ، ليكون خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،معتدل الحرارة ليلا.

طقس اليوم



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الاثنين سيكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ،على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



أشارت هيئة الأرصاد ، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



نوهت عن وجود اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من 4 إلى 50 كم/س ،وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة اليوم



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25