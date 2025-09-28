الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا، الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لخليج السويس يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 متر و3 أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 31 20

سيوة 33 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 39 24

الوادى الجديد 37 19

أبوسمبل 37 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 27

المدينة 43 31

الرياض 40 27

المنامة 36 31

أبوظبى 40 29

الدوحة 40 30

الكويت 40 26

دمشق 34 16

بيروت 29 25

عمان 31 16

القدس 28 18

غزة 29 24

بغداد 40 22

مسقط 36 32

صنعاء 25 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 22

تونس 28 18

الجزائر 24 19

الرباط 24 16

نواكشوط 38 24



وفيما يلس بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 12

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 36 22

نيودلهى 37 28

جاكرتا 33 24

بكين 29 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 31 22

أثينا 23 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 23 15

برلين 16 07

لندن 19 11

مونتريال 23 13

موسكو 10 01

نيويورك 26 17

واشنطن 26 18

أديس أبابا 21 11

