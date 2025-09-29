شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض تدريجيًا بعد ذروة دخول المدارس

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار البيض ما زالت تشهد ارتفاعًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للكرتونة يبلغ 160 جنيهًا، لكنه من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 130 - 135 جنيهًا مع تراجع الطلب وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي.

وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، شدد السيد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول وبيع الدواجن الحية، مؤكدًا أن تفعيل هذا القانون سيؤدي إلى تقليل حلقات التداول، وضبط الأسعار عبر البورصة السلعية، وتحسين جودة المعروض، وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الاتجاه نحو الدواجن المبردة والمجمدة سيدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويتيح للمستهلك الحصول على منتج آمن وسعر عادل، داعيًا الجهات المعنية إلى تسريع خطوات تنفيذ القانون وتكثيف الرقابة على الأسواق.