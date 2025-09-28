أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

تابع أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، حركة أسواق الدواجن والبيض التي شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وسط توافر كميات كبيرة تناسب احتياجات الأسر، خاصة مع تزايد الطلب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استقرار أسعار الدواجن والبيض في محافظة الوادي الجديد وتوافر المعروض.

وفقًا للأسعار المتداولة بالأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا ملحوظًا داخل محافظة الوادي الجديد. وجاءت الأسعار كالتالي:

الفراخ البلدي: ما بين 120 و125 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البيضاء: تراوحت بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: بلغت نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت:

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: 140 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: استقر عند 150 جنيهًا للكرتونة.

ويلاحظ توافر واضح في الكميات المطروحة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، مما يعكس استقرار المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

اهتمام الدولة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

تُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات الطابع الإنتاجي، حيث أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة. ويأتي هذا الاهتمام في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات من المحافظات الأخرى.

شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مشروعات مزارع الدواجن الحديثة، التي أسهمت في تعزيز المعروض المحلي من اللحوم البيضاء والبيض. واستفادت هذه المشروعات من المناخ الصحراوي والبيئة النظيفة الخالية من الملوثات، مما يضمن سلامة المنتجات وجودتها العالية.

مبادرات دعم صغار المربين

أسهمت مبادرات الدولة في دعم صغار المربين بشكل كبير، من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات بيطرية متكاملة وبرامج تحصين دورية. وقد أدى ذلك إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الطرح بالأسواق، بما يلبي احتياجات السوق المحلي.

الرقابة اليومية لضبط الأسعار

يعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على المزارع المنتشرة داخل مراكز المحافظة، مع الاستعانة بكميات إضافية من المحافظات المجاورة وقت المواسم والأعياد. وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها بمتابعة يومية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات استغلال أو زيادة غير مبررة في الأسعار.