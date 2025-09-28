قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تابع أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، حركة أسواق الدواجن والبيض التي شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وسط توافر كميات كبيرة تناسب احتياجات الأسر، خاصة مع تزايد الطلب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استقرار أسعار الدواجن والبيض في محافظة الوادي الجديد وتوافر المعروض.
وفقًا للأسعار المتداولة بالأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا ملحوظًا داخل محافظة الوادي الجديد. وجاءت الأسعار كالتالي:

الفراخ البلدي: ما بين 120 و125 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البيضاء: تراوحت بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: بلغت نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت:

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: 140 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: استقر عند 150 جنيهًا للكرتونة.

ويلاحظ توافر واضح في الكميات المطروحة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، مما يعكس استقرار المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

اهتمام الدولة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

تُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات الطابع الإنتاجي، حيث أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة. ويأتي هذا الاهتمام في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات من المحافظات الأخرى.

شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مشروعات مزارع الدواجن الحديثة، التي أسهمت في تعزيز المعروض المحلي من اللحوم البيضاء والبيض. واستفادت هذه المشروعات من المناخ الصحراوي والبيئة النظيفة الخالية من الملوثات، مما يضمن سلامة المنتجات وجودتها العالية.

مبادرات دعم صغار المربين

أسهمت مبادرات الدولة في دعم صغار المربين بشكل كبير، من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات بيطرية متكاملة وبرامج تحصين دورية. وقد أدى ذلك إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الطرح بالأسواق، بما يلبي احتياجات السوق المحلي.

الرقابة اليومية لضبط الأسعار

يعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على المزارع المنتشرة داخل مراكز المحافظة، مع الاستعانة بكميات إضافية من المحافظات المجاورة وقت المواسم والأعياد. وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها بمتابعة يومية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات استغلال أو زيادة غير مبررة في الأسعار.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

ترشيحاتنا

قضاء صلاة الضحى

حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاتته.. الإفتاء توضح

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

جامعة الأزهر

الأزهر يعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم

بالصور

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد