المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

هاجر ابراهيم

في متابعة لحالة الأسواق المحلية، شهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعًا ملحوظًا بنسبة 10%، بحسب تقرير عرضه برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد". 

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” تقريرا بأسعار الدواجن فى الأسواق اليوم.

ووفقا للتقرير، قال أحد التجار، إن هناك إنخفاض فى أسعار الدواجن بنسبة 10%، والسبب أن التدفئة ليست مكلفة هذه الأيام، موضحا: “سعر الفراخ البيضاء ب75 جنيها”.

وتابع: “الفراخ البلدي ب125 جنيها، والعتاقي ب110 جنيها، والحشو ب130 جنيها من 700 جرام حتي كيلو، والبط البلدي ب160 جنيها، والبط الأبيض ب100 جنيها، والوز البلدي ب160 جنيها، والأرانب ب130 جنيها، والحمام البلدي ب180 جنيها للجوز”.

وعقب: “البانيه ب185 جنيها، والأجنحة ب50 جنيها، والكبد والأوانص ب85 جنيها، والصدور السليمة ب185 جنيها، والأوراك ب85 جنيها”.

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 35% مقارنة بالفترة الماضية، بعد تراجع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الجمعة 62 جنيهًا.

هل تصل ل 50 جنيها 


وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الدجاج قد يصل لـ 50 جنيهًا في المزرعة، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك ضغطًا كبيرًا على المنتج والمربي.


وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.


وأوضح أن سعر الدواجن قد ينخفض في الفترة المقبلة، بعد زيادة العرض، وخفض الدولار، ووفرة مدخلات الإنتاج من الأعلاف والذرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك توازن في الأسعار.

أسعار الدواجن الدواجن الفراخ البيضاء الفراخ البلدي الأسواق

