وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الاثنين 29-9-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29-9-2025
سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 60 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و23 جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 19 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و9 جنيهات.

كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

