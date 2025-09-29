أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

وبلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.20 جنيه للبيع و 48.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و 56.28 جنيه للشراء

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيه للبيع، 13.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.85 جنيه للبيع، 12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.02 جنيه للبيع، و 157.64 جنيه للشراء.



