قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات  اليوم الإثنين  29 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر يوم

سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي، العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( كريدى أجريكول، البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني) نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  نحو  48.08 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

48.15 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.17جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار الأهلي المتحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

ترشيحاتنا

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد