رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تغييرات طفيفة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 داخل البنوك.

ووفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك، ارتفع سعر الدولار في 7 بنوك بقيمة تراوحت بين قرش وقرشين، بينما سجل تراجعًا محدودًا في 3 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى، على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حيث سجل سعر الشراء 48.1 جنيه وسعر البيع 48.2 جنيه، بزيادة قرشين عن تعاملات الخميس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار قرش واحد، ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

كما سجل بنك البركة نفس مستوى الأسعار عند 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، ولكن بزيادة قرشين مقارنة بالجلسة السابقة

تراجع سعر الدولار في بعض البنوك

في المقابل، شهدت بعض البنوك تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث سجل بنك قناة السويس 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، بانخفاض قدره قرشان.

بينما تراجع السعر في بنك التعمير والإسكان بمقدار 3 قروش ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشًا واحدًا ليسجل 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

وشهد بنك الإسكندرية زيادة في السعر بمقدار قرشين، مسجلًا 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

كما تحرك السعر في بنك كريدي أجريكول ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع بزيادة قرشين، في إشارة إلى أن الاتجاه العام في معظم البنوك كان نحو الارتفاع الطفيف.

وتوضح التحركات الأخيرة أن سعر الدولار في البنوك لا يزال يتأرجح في نطاق ضيق بين 48.07 و48.25 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع وجود تغيرات طفيفة بين بنك وآخر.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 214 مليون دولار ليبلغ 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو السابق له.



