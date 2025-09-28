قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تغييرات طفيفة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 داخل البنوك.

ووفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك، ارتفع سعر الدولار في 7 بنوك بقيمة تراوحت بين قرش وقرشين، بينما سجل تراجعًا محدودًا في 3 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر 

ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى، على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حيث سجل سعر الشراء 48.1 جنيه وسعر البيع 48.2 جنيه، بزيادة قرشين عن تعاملات الخميس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار قرش واحد، ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع. 

كما سجل بنك البركة نفس مستوى الأسعار عند 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، ولكن بزيادة قرشين مقارنة بالجلسة السابقة

تراجع سعر الدولار في بعض البنوك

في المقابل، شهدت بعض البنوك تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث سجل بنك قناة السويس 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، بانخفاض قدره قرشان.

بينما تراجع السعر في بنك التعمير والإسكان بمقدار 3 قروش ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع. 

كما هبط الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشًا واحدًا ليسجل 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

وشهد بنك الإسكندرية زيادة في السعر بمقدار قرشين، مسجلًا 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

كما تحرك السعر في بنك كريدي أجريكول ليصل إلى 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع بزيادة قرشين، في إشارة إلى أن الاتجاه العام في معظم البنوك كان نحو الارتفاع الطفيف.

وتوضح التحركات الأخيرة أن سعر الدولار في البنوك لا يزال يتأرجح في نطاق ضيق بين 48.07 و48.25 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع وجود تغيرات طفيفة بين بنك وآخر.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 214 مليون دولار ليبلغ 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو السابق له.


 

