ربع مليون دولار.. تفاصيل الراتب والوصول والجهاز المعاون لمدرب الأهلي الجديد

أتم النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الدنماركي توماس توماسبيرج.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنه عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع توماسبيرج على كافة البنود المالية والإدارية وموعد الحضور إلى القاهرة لمباشرة عمله وجهازه المعاون.



راتب مدرب الأهلي الجديد



كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" ملامح الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الدنماركي توماس توماسبيرج، المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتدريب النادي الأهلي بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز المعاون للمدرب الجديد سيضم مدربًا عامًا، ومدربًا لحراس المرمى، ومحلل أداء، بالإضافة إلى مدرب أحمال.

فيما تقرر استمرار عناصر من الجهاز الفني الحالي، حيث سيواصل وليد صلاح الدين مهامه كمدير للكرة، إلى جانب استمرار عادل مصطفى كمدرب ضمن الطاقم الفني.

وأضافت المصادر أن الأهلي توصل لاتفاق مالي يقضي بحصول توماسبيرج ومعاونيه على راتب شهري إجمالي يصل إلى 240 ألف دولار.

كما أشارت إلى أن المدير الفني الدنماركي طلب التواصل بشكل مباشر مع الجهاز الطبي للفريق الأول من أجل الاطلاع على الحالة البدنية والصحية للاعبين قبل توليه المسؤولية رسميًا.

ويأتي التعاقد مع توماسبيرج خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، على أن يقود الفريق فنيًا في مباراة كهرباء الإسماعيلي يوم 4 أكتوبر المقبل بالدوري الممتاز.

إجتماع زووم بين الأهلي وتوماسبيرج



أنهي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي والدكتور سعد شلبي خلال تواجدهم في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد الاتفاق مع توماسبيرج عبر اجتماع من خلال تقنية زووم مع المدرب الدنماركي ووكيله في وجود أسامة هلال المتواجد بالدنمارك.



وتم توقيع العقود من جانب الدكتور سعد شلبي إلكترونيا مع المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج علي أن يحضر يوم الأربعاء المقبل للقاهرة علي أن يبدأ عمله بعد لقاء الأهلي وكهرباء الاسماعيلية في الدوري الممتاز.



بنود اتفاق الأهلي مع توماسبيرج



اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي مع الدنماركي توماس توماسبيرج لتولي القيادة الفنية علي أن يضم الجهاز المعاون يضم: مدرب عام، مدرب مساعد، مخطط أحمال، مدرب حراس مرمى، محلل أداء.

وتضمنت بنود التعاقد بين النادي الأهلي وتوماسبيرج الآتي:



استمرار عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني.



استمرار وليد صلاح الدين مديرًا لجهاز الكرة.



مشاورات مستمرة لحسم موقف عماد النحاس.



قيمة عقد توماسبيرج وجهازه الفني 2.4 مليون دولار.



المدرب طلب التواصل مع الجهاز الطبي وفريق التأهيل.



لم يتم التوقيع الرسمي بعد، والفريق القانوني يراجع العقود.