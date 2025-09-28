قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة
تعرف على أسعار الذهب الآن في مصر
القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
الحرب في غزة تدفع ثلث زوجات جنود الاحتياط إلى التفكير في الطلاق
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
اقتصاد

تجارية القليوبية: ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار يدعم الاقتصاد المصري

صورة ترشيفية
صورة ترشيفية
ولاء عبد الكريم

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالنتائج الإيجابية التي أظهرتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نمو الصادرات المصرية خلال عام 2024، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن هذا النمو يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع، والتي استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات بنسبة بلغت 54.1%.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم المنتج المحلي بوابة العبور للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس تنوع القاعدة التصديرية، حيث سجلت صادرات الذهب واللدائن والملابس الجاهزة والأسلاك المعزولة والحديد ومصنوعاته نسب نمو ملحوظة، وهو ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح "الفيومي"، أن محافظة القليوبية، باعتبارها إحدى المحافظات الصناعية والتجارية الكبرى، تساهم بشكل فعّال في دعم الصادرات، من خلال الأنشطة الإنتاجية المتنوعة سواء في الصناعات الغذائية أو الكيماوية أو الهندسية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بالمحافظة مستمرة في دعم وتوجيه المجتمع التجاري والصناعي نحو رفع جودة المنتجات وتوسيع نطاق التصدير.

واختتم «الفيومي»، تصريحه بدعوة رجال الأعمال والمصدرين إلى الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للتصدير، ويدعو لتوسيع المشاركة في النهضة التصديرية وتكثيف المشاركة في المعارض الدولية، والتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال السنوات القادمة.
 

الغرفة التجارية القليوبية الإسكان مجلس النواب

المزيد

