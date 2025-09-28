قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شادي الكومي: القنطرة غرب الصناعية نجحت في أن تكون نواة ومركزًا للصناعات المتعددة

ولاء عبد الكريم

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، أن منطقة «القنطرة غرب الصناعية» نجحت في جذب استثمارات كبيرة، وأثبتت أنها نواة ومركز للصناعات المتعددة بعد أن أعلنت الحكومة بالفعل عن جذب 40 مشروعاً في طور التنفيذ، باستثمارات قاربت من المليار دولار.

وأشار الكومي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن منطقة القنطرة غرب تؤكد أن مصر ترغب في أن تكون بوابة الاستثمارات في القارة الإفريقية، مما ينعكس على مزيد من الإنعاش للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب. وأكد أن الحكومة المصرية أعلنت بالفعل أن المنطقة توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب المصري، والأهم أن تعمل مصر على دعم القدرة الإنتاجية وعودة شعار صنع في مصر، من خلال دعم كافة المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة ليس في مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، والحرص على وجود قطاعات صناعية تحتوي على الصناعات المكملة والمغذية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

وأكد مدبولي أن افتتاح هذه المشروعات يمثل إشارة قوية لانطلاق القنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الكومي أن افتتاح منطقة القنطرة غرب الصناعية يعد إضافة كبيرة لملف الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تعد حاليًا ملفًا كبيرًا عن الصناعة وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وإحلال الواردات ببديل مصري من خلال صناعة وطنية.
 

القنطرة غرب الصناعية استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد