الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
اقتصاد

كيف تسترد مقدمات حجز “بيت الوطن”.. الإسكان توضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع “بيت الوطن” فى الحصول على قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع .

استرداد مقدم بيت الوطن

واوضحت الوزارة أن من يرغب فى استرداد المقدم المالي، يتعين عليه إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص، والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع www.nuca.gov.eg .

وجددت وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراض ضمن مشروع بيت الوطن من خلال قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

وأوضحت أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن طلب طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة فى مشروع بيت الوطن والتي بلغت نحو (3000) تحويل .

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  أن المرحلة العاشرة  والتكميلية من مشروع "بيت الوطن" تضمنت طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلـي، وهو ما يُعد أكبر طرح للأراضي للمصريين فى الخارج منذ انطلاق المشروع في مختلف مراحله.

أراضي بيت الوطن 

وتابعت الوزارة في بيان لها اليوم:"بلغ إجمالى عدد الأراضى التى طرحتها وزارة الإسكان منذ اطلاق مشروع بيت الوطن فى عام 2012 حوالى 25 ألف قطعة خلال 9 مراحل أساسية وتكميلية".

3 آلاف قطعة أرض سكنية

وأوضحت الوزارة، أنه تم بالفعل طرح المرحلة العاشرة الأساسية (أراضٍ) متضمنة حوالي (3000) قطعة أرض سكنية ،و نظرًا للإقبال الكبير، حيث بلغ عدد التحويلات خلال فترة الطرح نحو (15 ألف تحويل) تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن ما يقارب (15 ألف) قطعة أرض موزعة على عدد من المدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط – الشروق – المنصورة الجديدة – 15 مايو – سفنكس الجديدة – بدر – 6 أكتوبر – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العلمين الجديدة – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – بني سويف – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة) ، وتم حجز عدد 13 ألف قطعة أرض ضمن المرحلة الأساسية. 

طرح 4700 قطعة إضافية

واستمرارًا لحرص الوزارة على استيعاب أكبر عدد من الحوالات المتبقية، فقد تم تدشين مرحلة تكميلية عبر الموقع الإلكتروني، تضمنت طرح نحو (4700) قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في مدن (اكتوبر  – دمياط الجديدة – 15 مايو – العبور - الشروق - بدر – سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة –  العلمين – بني سويف الجديدة – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب – قنا – ناصر الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئى حوالى 3500 متقدم خلال اسبوع من فتح باب التقديم، مما يعكس حجم الاقبال من المواطنين على المشروع نظراً للمواقع المميزة لقطع الأراضى المطروحة.

بيت الوطن مقدم بيت الوطن حجز بيت الوطن المصريين في الخارج وزارة الاسكان الاراضي السكنية

