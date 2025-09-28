قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
اقتصاد

4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراض ضمن مشروع بيت الوطن من خلال قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

وأوضحت أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن طلب طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة فى مشروع بيت الوطن والتي بلغت نحو (3000) تحويل .

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  أن المرحلة العاشرة  والتكميلية من مشروع "بيت الوطن" تضمنت طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلـي، وهو ما يُعد أكبر طرح للأراضي للمصريين فى الخارج منذ انطلاق المشروع في مختلف مراحله .

أراضي بيت الوطن 

وتابعت الوزارة في بيان لها اليوم:"بلغ إجمالى عدد الأراضى التى طرحتها وزارة الإسكان منذ اطلاق مشروع بيت الوطن فى عام 2012 حوالى 25 ألف قطعة خلال 9 مراحل أساسية وتكميلية" .

3 آلاف قطعة أرض سكنية


أوضحت الوزارة ، أنه تم بالفعل طرح المرحلة العاشرة الأساسية (أراضٍ) متضمنة حوالي (3000) قطعة أرض سكنية ،و نظرًا للإقبال الكبير، حيث بلغ عدد التحويلات خلال فترة الطرح نحو (15 ألف تحويل) تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن ما يقارب (15 ألف) قطعة أرض موزعة على عدد من المدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط – الشروق – المنصورة الجديدة – 15 مايو – سفنكس الجديدة – بدر – 6 أكتوبر – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العلمين الجديدة – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – بني سويف – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة) ، وتم حجز عدد 13 ألف قطعة أرض ضمن المرحلة الأساسية . 

طرح 4700 قطعة إضافية


- واستمرارًا لحرص الوزارة على استيعاب أكبر عدد من الحوالات المتبقية، فقد تم تدشين مرحلة تكميلية عبر الموقع الإلكتروني، تضمنت طرح نحو (4700) قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في مدن (اكتوبر  – دمياط الجديدة – 15 مايو – العبور - الشروق - بدر – سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة –  العلمين – بني سويف الجديدة – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب – قنا – ناصر الجديدة) ، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئى حوالى 3500 متقدم خلال إسبوع من فتح باب التقديم ، مما يعكس حجم الاقبال من المواطنين على المشروع نظراً للمواقع المميزة لقطع الأراضى المطروحة .


 

أرض سكنية بيت الوطن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اراضي بيت الوطن المصريين في الخارج

