أصل الحكاية

ديناصور للبيع في مزاد عالمي بـ 3.5 مليون دولار | إيه الحكاية؟

ديناصور للبيع في مزاد عالمي بـ 3.5 مليون دولار| إيه الحكاية؟
ديناصور للبيع في مزاد عالمي بـ 3.5 مليون دولار| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

في حدث فريد من نوعه يجمع بين التاريخ السحيق وسوق الفن المعاصر، أعلنت دار فيليبس للمزادات عن طرح حفرية نادرة لديناصور صغير من نوع ترايسيراتوبس ضمن مزادها للفن الحديث والمعاصر المقرر انعقاده في 18 نوفمبر المقبل، وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع artnews.

"سيرا" أول ترايسيراتوبس صغير يُعرض في مزاد أمريكي

تحمل الحفرية اسم "سيرا"، ويعود تاريخها إلى أواخر العصر الطباشيري، وتعد هذه العينة أول ديناصور ترايسيراتوبس صغير كامل الحجم يتم اكتشافه على الإطلاق، فضلًا عن كونها أول حفرية من هذا النوع تُعرض في مزاد بالولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، بحسب تصريحات اطلقتها دار فيليبس للمزادات.

سعر الحفرية النادرة 

يتوقع أدار فيلبيس للمزادات ان يتراوح سعر الحفرية النادرة للديناصور الصغير ما بين 2.5 مليون دولار و3.5 مليون دولار.

اكتشاف الحفرية ونسبة اكتمالها

تم التنقيب عن الحفرية في عام 2016 بولاية داكوتا الجنوبية، وتمثل أكثر من ثلثي الهيكل العظمي الأصلي، وهو معدل اكتمال استثنائي مقارنة بما يتم العثور عليه عادة في العينات المماثلة من مختلف الأعمار، وتشمل الحفرية أجزاء رئيسية من الهيكل العظمي، والعمود الفقري، والأطراف، ما يجعلها قطعة فريدة ذات قيمة علمية وجمالية كبيرة.

مقارنة مع مبيعات قياسية سابقة

وعلى الرغم من أن التقدير الأعلى للحفرية، والبالغ 3.5 مليون دولار، يمثل رقماً كبيرًا، إلا أنه يظل بعيدًا عن الرقم القياسي المسجل في عام 2024 حينما باعت دار سوذبيز هيكلاً عظميًا لديناصور ستيغوسورس بطول 27 قدمًا مقابل 44.6 مليون دولار، وكانت تلك الحفرية، المعروفة باسم "أبيكس"، قد طُرحت في مزاد خلال شهر يوليو بتقدير مبدئي بلغ 7.4 مليون دولار.

تصريحات إدارة دار فيليبس

وفي هذا السياق، قالت ميتي هايدن، رئيسة قسم المبيعات الخاصة في دار فيليبس:

"لا شك أن هواة جمع التحف حول العالم ينجذبون بشكل متزايد إلى القطع النادرة والاستثنائية التي تتجاوز فئات الجمع التقليدية، إنهم يبحثون عن ما هو غير متوقع، وبصفتنا دارًا معروفة بالابتكار وتلبية طلبات السوق بسرعة، فإن توسيع عروضنا لتشمل عجائب العالم القديم هو خطوة طبيعية تالية لفيليبس، كما ان الإقبال المتزايد على هذه الكنوز الفريدة يجعل من هذه اللحظة لحظة هامة لعرضها على جمهورنا العالمي."

وأضافت هايدن: "هناك سحر خاص في الحوار البصري الذي ينشأ بين قطعة آسرة تعود إلى 66 مليون عام وبين الأعمال الرائدة من العصرين الحديث والمعاصر عند عرضها جنباً إلى جنب."

ديناصور ديناصور للبيع ترايسيراتوبس دار فيليبس للمزادات سيرا أول ترايسيراتوبس صغير مزاد أمريكي

