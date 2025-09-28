قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك بختام التعاملات

آية الجارحي

تباين سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28-9-2025، في البنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري  48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الآن


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الكويتي الوطني  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد  48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

