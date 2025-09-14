قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك اليوم 14-9-2025

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم  الأحد الموافق 14-9-2025، على مستوي الجهاز المصرفي لليوم الثالث على التوالي.

استقرار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا مع أول يوم عمل داخل البنوك المصرية بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

ومع ختام عمل يوم الخميس الماضي عطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك علي مستوي الفروع والادارات العليا بمختلف محافظات ومناطق الجمهورية بمناسبة بداية مواعيد الراحة الاسبوعية كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

انتهاء الإجازة

وانتهت إجازة البنوك اعتبارا من اليوم الأحد، ليستكمل الجهاز المصرفي عمله.

متوسط سعر الدولار

وفقا لآخر تعاملات لسعر الدولار أمام الجنيه؛ والذي سجل 48.13 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع

وبلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

وسجل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك  “سايب، قطر الوطني QNB،العربي الإفريق الدولي”

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك  " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،قناة السويس، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات، HSBC، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه في بنك نكست.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في بنك القاهرة و مصرف أبوظبي الإسلامي.

