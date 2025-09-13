سعر الدولار مساء اليوم السبت 13-9-2025

شهد سعر الدولار استقرارا مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 13-9-2025 داخل السوق الرسمية

متوسط سعر الدولار

وفقا لآخر تعاملات لسعر الدولار أمام الجنيه؛ والذي سجل 48.13 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع

وبلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك “سايب، قطر الوطني QNB،العربي الإفريق الدولي”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،قناة السويس، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات، HSBC، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه في بنك نكست

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في بنك القاهرة و مصرف أبوظبي الاسلامي