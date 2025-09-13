قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 13-9-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 13-9-2025


سعر الدولار في البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع

أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول
للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،ميد بنك، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب".

سعر الدولار في البنوك الأخري


سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية".


سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،HSBC".

