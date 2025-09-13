سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 13-9-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 13-9-2025



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،ميد بنك، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب".

سعر الدولار في البنوك الأخري



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية".



سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،HSBC".