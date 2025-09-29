الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التي ألقاها يوم السبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت كلمة شاملة وصريحة استعرض فيها تقييم مصر للوضع الراهن للنظام الدولي وما نمر به من تحديات وأزمات جسيمة تهدد السلم والأمن الدوليين، كما تناولت الكلمة موقف مصر بعدد من الأزمات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكلمة تناولت موقف مصر من التطورات في غزة وليبيا والسودان والصومال والأمن المائي في مصر والملف النووي الإيراني، كما كان هناك حرص على التعبير بشكل واضح وصريح عن شواغلنا العميقة من عدد من المظاهر المقلقة في المنظومة الدولية وعدم احترام القانون الدولي وغياب العدالة في عملية اتخاذ القرار على المستوى الدولي.

وتابع أن ازدواجية المعايير كذلك ضمن العناصر المقلقة لأنها تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ولكن كلمة مصر تطرقت إلى موقف غزة تحديدا وأكدت فيها ضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.