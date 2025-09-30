الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساهم في سيادة أجواء مشمسة مستقرة دون سحب مؤثرة.

وأوضحت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى بقليل بفارق درجة واحدة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وقالت إن الأجواء في ساعات الصباح الباكر وفترة الليل تكون معتدلة تميل للانخفاض، بينما يؤدي سطوع أشعة الشمس نهارًا إلى الإحساس بارتفاع الحرارة.

ولفتت إلى توقع نشاط نسبي للرياح على مختلف المحافظات خلال فترة الظهيرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء، مع احتمال حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

ونصحت أولياء الأمور بضرورة ارتداء الأطفال ملابس خريفية مناسبة في الصباح الباكر؛ لتجنب الشعور بالبرودة نتيجة انخفاض درجات الحرارة.