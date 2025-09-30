قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
حالة الطقس في أسوان اليوم الثلاثاء 30-9-2025

تشهد محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، طقسًا مستقرًا ومشمسًا. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار في التحسن النسبي للأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع تدريجيًا خلال النهار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة الرطبة ليلاً، ويظل معتدلاً في آخر الليل.

وتختلف طبيعة الطقس في أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب عن باقي المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة مع وجود نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب، يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، ويكون ذلك محسوسًا بشكل أكبر في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للمزارع، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 33 درجة، والصغرى 24 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 36 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 21% والرياح 10كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 36 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 20% والرياح 8كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ33 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 35% والرياح 14كم/ س.

