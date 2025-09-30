ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على الشعور بالأجواء المشمسة، وعدم وجود أي سحب مؤثرة.

وأضافت أن قيم درجات الحرارة حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية بفارق درجة، متابعة: وجود أشعة الشمس وسطوعها يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبري إلى 33 درجة.

واسترسلت: أجواء الصباح الباكر وفترة الليل تكون منخفضة، وتكون أجوائها معتدلة، ولكن مع سطوع أشعة الشمس يبدأ الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط نسبي للرياح على كافة محافظات الجمهورية، بداية من فترة الظهيرة، سيعمل على تلطيف الأجواء.

ونوهت بضرورة ارتداء الأطفال الملابس المناسبة والخريفية خلال الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل خليج السويس والبحر الأحمر.