الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا.

الطقس اليوم في مصر

شهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، نشاط شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فأن الطقس اليوم، يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 50كم\س، وارتفاع الأمواج يصل إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

أما البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يصل إلى متران إلا ربع.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة.