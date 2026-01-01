رحلة تقيلة على القلب.. هبة درويش تحكي أصعب مواقف الطيران

قالت الكابت طيار، هبة درويش، إن الإقلاع والهبوط واحد في كل رحلات الطيران، ولكن هناك رحلة ثقيلة على القلب وأخرى خفيفة ولطيفة.

وأضافت هبة درويش، في لقائها على فضائية “دي ام سي”، أن الرحلة الثقيلة على القلب تكون بسبب التعب الذي فيها، فهناك بلاد الهبوط فيها صعب، طبيعتها جبلية بين الجبل والبحر مثلا، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار مثل أثينا

وأوضحت، أن هناك بلادا مثل إسطنبول لديهم أزمة في اللغة، والأتراك لا يتحدثون الإنجليزية بسهولة وصعب فهمهم، وطبعهم حاد في الحوار فمن الممكن أن يتعصب الراكب التركي في بعض الأوقات.

وعن أصعب المواقف التي تعرضت لها في الطيران، قالت هبة درويش، إنها في لحظة انقطع التواصل بالعالم الخارجي لمدة 20 دقيقة متواصلة.

وأوضحت أن مصر للطيران علمتنا كيفية اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية في المواقف الصعبة والطارئة