ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية للعظمى خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يميل إلى الاعتدال ليلًا على معظم المناطق.

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج بارتفاع يتراوح بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية، فيما يسود البحر الأحمر طقس معتدل وارتفاع للموج بين 1.5 و2 متر مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: الصغرى 23 – العظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى 23 – العظمى 34

بنها: الصغرى 22 – العظمى 33

دمنهور: الصغرى 23 – العظمى 32

وادي النطرون: الصغرى 22 – العظمى 33

كفر الشيخ: الصغرى 22 – العظمى 32

المنصورة: الصغرى 23 – العظمى 32

الزقازيق: الصغرى 23 – العظمى 33

شبين الكوم: الصغرى 22 – العظمى 32

طنطا: الصغرى 22 – العظمى 32

دمياط: الصغرى 22 – العظمى 30

بورسعيد: الصغرى 23 – العظمى 30

الإسماعيلية: الصغرى 21 – العظمى 33

السويس: الصغرى 21 – العظمى 32

العريش: الصغرى 20 – العظمى 30

رفح: الصغرى 21 – العظمى 30

رأس سدر: الصغرى 21 – العظمى 32

نخل: الصغرى 18 – العظمى 33

سانت كاترين: الصغرى 15 – العظمى 30

الطور: الصغرى 25 – العظمى 32

طابا: الصغرى 22 – العظمى 33

شرم الشيخ: الصغرى 27 – العظمى 37

الإسكندرية: الصغرى 21 – العظمى 30

العلمين: الصغرى 20 – العظمى 29

مطروح: الصغرى 22 – العظمى 29

السلوم: الصغرى 20 – العظمى 31

سيوة: الصغرى 19 – العظمى 33

الغردقة: الصغرى 26 – العظمى 36

مرسى علم: الصغرى 26 – العظمى 36

شلاتين: الصغرى 25 – العظمى 36

حلايب: الصغرى 26 – العظمى 34

أبورماد: الصغرى 24 – العظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 25 – العظمى 33

الفيوم: الصغرى 21 – العظمى 34

بني سويف: الصغرى 20 – العظمى 34

المنيا: الصغرى 20 – العظمى 34

أسيوط: الصغرى 21 – العظمى 35

سوهاج: الصغرى 23 – العظمى 37

قنا: الصغرى 24 – العظمى 38

الأقصر: الصغرى 23 – العظمى 39

أسوان: الصغرى 24 – العظمى 39

الوادي الجديد: الصغرى 19 – العظمى 37

أبوسمبل: الصغرى 24 – العظمى 37

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة خاصة في جنوب البلاد، والإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجسم خلال ساعات النهار الحارة.