أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من (السلوم - سيدي براني).

فيما هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5متر إلى 2 متر واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة: مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لخليج السويس يكون معتدل: مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 34 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 34 20

السويس 32 22

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 33 22

نخل 32 16

كاترين 26 14

الطور 31 24

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 33 22

العلمين 31 21

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 33 21

رأس غارب 34 25

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 22

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 25

الوادي الجديد 39 24

أبو سمبل 39 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 28

المدينة 41 27

الرياض 36 24

المنامة 36 29

أبو ظبي 38 30

الدوحة 38 27

الكويت 38 26

دمشق 30 13

بيروت 29 23

عمان 26 15

القدس 26 16

غزة 35 22

بغداد 36 22

مسقط 34 30

صنعاء 27 12

الخرطوم 41 28

طرابلس 27 22

تونس 25 17

الجزائر 24 15

الرباط 26 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 11

إسطنبول 22 17

إسلام آباد 34 22

نيودلهى 32 25

جاكرتا 29 24

بكين 29 16

كوالالمبور 33 23

طوكيو 29 21

أثينا 18 16

روما 20 09

باريس 20 10

مدريد 29 13

برلين 14 04

لندن 19 14

مونتريال 17 09

موسكو 13 05

نيويورك 18 11

واشنطن 21 10

نواكشوط 31 24

أديس أبابا 22 13

