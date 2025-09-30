قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4493 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5125 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5858 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41120 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير،  وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و48.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.37 جنيه للبيع، و56.27 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.65 جنيه للبيع، و157.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.09 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على الشعور بالأجواء المشمسة، وعدم وجود أي سحب مؤثرة.

وأضافت أن قيم درجات الحرارة حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية بفارق درجة، متابعة: وجود أشعة الشمس وسطوعها يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبري إلى 33 درجة.

واسترسلت: أجواء الصباح الباكر وفترة الليل تكون منخفضة، وتكون أجوائها معتدلة، ولكن مع سطوع أشعة الشمس يبدأ الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط نسبي للرياح على كافة محافظات الجمهورية، بداية من فترة الظهيرة، سيعمل على تلطيف الأجواء.

ونوهت بضرورة ارتداء الأطفال الملابس المناسبة والخريفية خلال الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل خليج السويس والبحر الأحمر.

الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

الانذار الاخير لمزاولي الأنشطة فى بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

الإنذار الأخير لمزاولي الأنشطة في بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

محافظ الجيزة المهندس عادل النجار

بعد جولة محافظ الجيزة المفاجئة بالطوابق.. إيقاف 3 شهور للمقصرين عن العمل وتحويلهم للمحاكمة التأديبية

صحة الوادي الجديد: بدء التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار

صحة الوادي الجديد: بدء التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد