أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4493 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5125 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5858 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41120 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و48.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.37 جنيه للبيع، و56.27 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.65 جنيه للبيع، و157.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.09 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على الشعور بالأجواء المشمسة، وعدم وجود أي سحب مؤثرة.

وأضافت أن قيم درجات الحرارة حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية بفارق درجة، متابعة: وجود أشعة الشمس وسطوعها يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبري إلى 33 درجة.

واسترسلت: أجواء الصباح الباكر وفترة الليل تكون منخفضة، وتكون أجوائها معتدلة، ولكن مع سطوع أشعة الشمس يبدأ الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط نسبي للرياح على كافة محافظات الجمهورية، بداية من فترة الظهيرة، سيعمل على تلطيف الأجواء.

ونوهت بضرورة ارتداء الأطفال الملابس المناسبة والخريفية خلال الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل خليج السويس والبحر الأحمر.