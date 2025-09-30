نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30/9/2025 في مصر تراجعًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة.

وفي هذا التقرير يرصد “ صدى البلد” الأسعار في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية وفقًا لآخر تحديث اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مستوى 5863 جنيهًا للبيع و5840 جنيهًا للشراء، ليعكس استمرار حالة التذبذب التي يشهدها السوق المصري تأثرًا بالتغيرات العالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 22

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 5374 جنيهًا للبيع و5353 جنيهًا للشراء، ليواصل انخفاضه الطفيف مقارنة بالتحديثات السابقة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، ليسجل 5130 جنيهًا للبيع و5110 جنيهًا للشراء، مما يجعله محط أنظار المقبلين على شراء الشبكة أو الاستثمار في الذهب.

الجنيه الذهب يتراجع 400 جنيه

كما سجل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب 41040 جنيهًا للبيع و40880 جنيهًا للشراء، متراجعا بقيمة 400 جنيه عن التحديث السابق.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا جديدًا عند مستوى 4397 جنيهًا للبيع و4380 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر رواجًا بين فئات الشباب بسبب انخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى.

سعر الذهب اليوم عيار 14

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 14 ليسجل 3420 جنيهًا للبيع و3407 جنيهًا للشراء، وهو العيار الذي يلقى إقبالًا محدودًا في السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 12

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 12 مستوى 2931 جنيهًا للبيع و2920 جنيهًا للشراء، ليبقى العيار الأقل سعرًا بين مختلف الأعيرة المتداولة.

سعر أونصة الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم للأونصة انخفاضًا ليبلغ 182355 جنيهًا للبيع و181644 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالهبوط في الأسواق العالمية.

سعر الأونصة بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الأونصة بالدولار 3818.11 دولار، ما يؤكد ارتباط السوق بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية للذهب.

أسعار الذهب اليوم بمصر 

أيواصل المعدن الأصفر تأثره بالتقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الدولار محليًا، مما يفرض حالة من الحذر بين المواطنين والتجار على حد سواء نظرا لصعود السعر بشكل جنوني وهبوطها فجأة.

