سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. سجل سعر الذهب اليوم تحديثًا جديدا لجميع الأنواع المختلفة قبل بداية تعاملات الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 وفق ختام التعاملات المسائية أمس، إذ وصل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 5886 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت آخر تحديثات شعبة الذهب في سوق الصاغة بمصر لجميع الأنواع المختلفة، في ختام التعاملات المسائية أمس، كالآتي:

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 5150 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجل سعر البيع 5130 جنيهًا.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الذي سجَّل 5886 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجَّل سعر البيع 5863 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 4414 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجَّل سعر البيع 4397 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجَّل سعر الجنيه الذهب 41 ألفا و200 جنيه لشراء الجنيه، فيما سجَّل سعر البيع 40 ألفا و40 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا 3828 دولارًا للشراء.