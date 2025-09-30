قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور عن مباراة القمة: شحات الغرام غير النظام
أنواع الشهداء في الإسلام وكيفية تغسيلهم.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025
أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات
وزير الاتصالات: مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين
شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي
لميس الحديدي لزوجها عمرو أديب: قلبي يقطر دماً
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
قطر: نتنياهو اعتذر رسميا عن قصف الدوحة وتعهد بعدم استهداف الدولة في المستقبل
مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. سجل سعر الذهب اليوم تحديثًا جديدا لجميع الأنواع المختلفة قبل بداية تعاملات الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 وفق ختام التعاملات المسائية أمس، إذ وصل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 5886 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت آخر تحديثات شعبة الذهب في سوق الصاغة بمصر لجميع الأنواع المختلفة، في ختام التعاملات المسائية أمس، كالآتي: 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 5150 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجل سعر البيع 5130 جنيهًا.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الذي سجَّل 5886 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجَّل سعر البيع 5863 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 4414 جنيهًا لشراء الجرام، فيما سجَّل سعر البيع 4397 جنيهًا.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

سجَّل سعر الجنيه الذهب 41 ألفا و200 جنيه لشراء الجنيه، فيما سجَّل سعر البيع 40 ألفا و40 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا 3828 دولارًا للشراء.

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أرشيفية

تفاصيل حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

المتهمين

سائحة تكشف المستور.. القبض على عصابة صينية تستهدف الأجانب وتطلب فدية من ذويهم

بالصور

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

