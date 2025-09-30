أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بدون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5886 جنيه

سعر الشراء: 5863 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5395 جنيه

سعر الشراء: 5374 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5150 جنيه

سعر الشراء: 5130 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4414 جنيه

سعر الشراء: 4397 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3433 جنيه

سعر الشراء: 3420 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2943 جنيه

سعر الشراء: 2931 جنيه

الأونصة:

بالجنيه المصري: بيع 183066 جنيه – شراء 182355 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3828.19 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 41200 جنيه

سعر الشراء: 41040 جنيه

