أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2025، اهتمام كبير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، وكذلك من المستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة للادخار وحفظ القيمة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المعدن الأصفر تأكيد مكانته كملاذ آمن سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميا.

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية نحو 5880 جنيها لجرام عيار 24 للبيع مقابل 5851 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا بين المصريين 5145 جنيها للبيع و5120 جنيها للشراء.

أما عيار 18 فقد بلغ 4410 جنيهات للبيع و4389 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 41160 جنيها للبيع و40960 جنيها للشراء، فيما استقرت الأونصة عالميا عند 3822.05 دولار.

أسعار الذهب في مصر امس

وبالمقارنة مع تعاملات أمس الأحد، وصل جرام الذهب عيار 24 إلى 5800 جنيه، في حين سجل عيار 21 نحو 5075 جنيها للجرام.

كما بلغ سعر عيار 18 نحو 4350 جنيها للجرام، بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 40600 جنيه.

وعلى مستوى الاستثمار الكبير، وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 5.8 مليون جنيه متأثرا بالانخفاض العالمي، حيث سجلت الأوقية نحو 3760 دولارا في بورصة وول ستريت.

الذهب عيار 21

ويظل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يحافظ عيار 24 على مكانته كالأعلى نقاء وسعرا.

كما يحظى عيار 18 بإقبال واسع بين الشباب نظرا لتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة، في حين تلجأ بعض الفئات إلى أعيرة 14 و12 لمشغولات خفيفة الوزن.

أما السبائك والجنيهات الذهبية فتظل الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل.

سبب ارتفاع او انخفاص أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل أبرزها حركة الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه المؤشرات ينعكس مباشرة على السوق المحلية.

كما يجب على المشتري مراعاة إضافة مصنعية لكل جرام حسب العيار والتصميم، إلى جانب رسوم الدمغة الثابتة، مع العلم أن المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع.

ويجمع الذهب بين كونه وسيلة للزينة ووعاء آمنا للادخار، مما يعزز مكانته في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية عالميا، ليظل الخيار الأبرز لحماية المدخرات من مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق.