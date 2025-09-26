سعر أشهر جرام ذهب اليوم 26-9-2025

استقر سعر أشهر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر اشهر عيار ذهب اليوم

وتضمن أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة .

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

الذهب يستقر اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر المعدن الأصفر استقرارا بعد تذبذب شهده علي مدار الأسبوع الجاري في ظل الأحداث السياسية العالمية الراهنة.

الذهب يتحرك

وسجل سعر الذهب تذبذبا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الخميس داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة في ختام تداولات أمس

تحرك الذهب

وقبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة معوضا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد مقدار جاوز الـ300 جنيه.\

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5020 جنيه للبيع و 5040 جنيه للشراء

سعر عيار 18

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3346 جنيه للبيع و 3360 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3730 دولار للبيع و 3731 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.16 ألف جنيه للبيع و 40.32 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب أمس الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها "تدعم بشكل كامل" قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، أن "هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد يوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.

عوامل تتحكم في الذهب

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الاثنين الماضي وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.

وقال هاني ميلاد في تصريحات له، أن العوامل المؤثرة على الارتفاعات أبرزها الظروف الاقتصادية والحروب وتخفيض فائدة الدولار في البنوك ".

وتابع هاني ميلاد :" خلال الساعات الأخيرة يحدث تصحيح في أسعار الذهب وتنخفض أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الساعات الماضية".

وأكمل هاني ميلاد :" التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب استثنائية وغريبة ولم نراها من قبل ".

ولفت هاني ميلاد :" أنصح المواطنين بالتريث ويجب أن يعلم الفرد الذي يشتري ذهب انه يستثمر على المدى الطويل"، مضيفا:" لما اشتري لازم اشتري الذهب وانساه فترة وأكون متأكد إني مش هبيعه قريب ".

أسعار الذهب تتراجع عن ذروتها مع صعود الدولار

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات مع صعود الدولار الأميركي، ليتراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوياته القياسية والذي سجل خلال التعاملات السابقة، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مؤشرات إضافية على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.