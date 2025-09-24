زاد 10 جنيهات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 24 سبتمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 ارتفاعا في ختام التعاملات بأسواق الصاغة المصرية، بقيمة 10 جنيهات، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5080 جنيهًا للبيع، و5060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بختام تعاملات الأربعاء في أسواق الصاغة نحو 5805.75 جنيه للبيع، و5782.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 5322 جنيهًا للبيع، و5301 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 5080 جنيهًا للبيع، و5060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 بختام تعاملات الأربعاء، نحو 4354.25 جنيه للبيع، و4337.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام تعاملات اليوم، إلى 3386.75 جنيه للبيع، و3373.25 جنيه للشراء.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2902.75 جنيه للبيع، و2891.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات الأربعاء 24 سبتمبر 2025، نحو 2177.25 جنيه للبيع، و2168.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 40640 جنيهًا للبيع، و40480 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب بختام تعاملات اليوم نحو 3773.06 دولار للبيع، و3772.77 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب           بيع         شراء

سعر الذهب عيار 24   5805.75 جنيه  5782.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22   5322 جنيهًا        5301 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21   5080 جنيهًا        5060 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18   4354.25 جنيه  4337.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14   3386.75 جنيه  3373.25 جنيه

سعر الذهب عيار 12   2902.75 جنيه  2891.5 جنيه

سعر الذهب عيار 9    2177.25 جنيه  2168.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب    40640 جنيهًا      40480 جنيهًا

سعر أوقية الذهب         3773.06 دولار               3772.77 دولار

