الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

محمد البدوي

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن سعر الذهب في السوق المحلي مرتبط ارتباط كلي بالسعر العالمي، لافتا إلى أن الشاشة العالمية منذ أن فتحت يوم الاثنين وحتى اليوم تزداد يوميا بمعدل 60 أو 70 دولار، وحققت أرقام قياسية وجديدة من نوعها.

 أسباب الارتفاع العالمي

وأضاف رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» أن انخفاض سعر الذهب يطلق عندما ينخفض 100 أو 200 دولار، لكن التصحيح أو الانعكاس البسيط أمر طبيعي، لافتا إلى أن جزء من أسباب الارتفاع العالمي الذي حدث في مصر يمثل 95% من الارتفاع العالمي الذي ضرب سعر الذهب.

السعر والكثافة في السوق المحلي

وأشار إلى أن التكالب على الذهب ليس بالقوة التي تجعله يؤثر على السعر والكثافة في السوق المحلي عن مثيله في الخارج، موجها نصائحه بعدم بيع الذهب إلا إذا كان الشخص في حاجة إلى الأموال، والاحتفاظ بالذهب أفضل بكثير من الاحتفاظ بالنقد.

أرقام قياسية أخرى

لافتا إلى أن المؤشرات تدل على وجود زيادات على نهاية العام الجاري في أسعار الذهب، ومن المتوقع أن يصل إلى أرقام قياسية أخرى، ولا يمكن تحديدها في معيار محدد.

