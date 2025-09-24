أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي بدعم من تدفقات الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات يوم الاربعاء 24 سبتمبر بدعم من تدفقات الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات بخفض إضافي لمعدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3777.80 دولار للأونصة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش)، بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3790.82 دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم.

أيضاً ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 3815.7 دولار عند التسوية.

وتزامن ذلك مع تراجع العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.2%، في حين استقر الدولار الأميركي نوعاً ما.

وخلال أحد المؤتمرات اليوم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الفدرالي يواجه "وضعاً صعباً" في ظل استمرار مخاطر التضخم الأسرع من المتوقع، في حين يثير ضعف نمو الوظائف القلق بشأن صحة سوق العمل في الولايات المتحدة.

من جانبه، علق استراتيجي السوق في شركة آر جي أو فيوتشرز، بوب هابركورن، قائلاً: "أدرك سوق الذهب أن خطابه لم يتضمن أي شيء ذي دلالة مقارنة بالأسلوب الذي اتُبع الأسبوع الماضي، ولم يكن كافياً لتغيير مسار صعود الذهب".

ويتحول التركيز في الوقت الحالي إلى إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي.

في هذه الأثناء، أصدر حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحذيراً لروسيا من أنه سيستخدم "كل الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة" من أجل الدفاع عن نفسه، مع إدانته لروسيا بسبب "انتهاكها المجال الجوي الإستوني في سلوك غير مسؤول بشكل متزايد".

من جانبه، ذكر كومرتس بنك، عبر مذكرة، أن إقبال مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة القوي على الشراء من المرجح أيضاً أن يُعطي دفعة لأسعار المعدن النفيس.

وأشار إلى أن هذا الطلب القوي يأتي مدفوعاً بتوقعات خفض معدلات الفائدة، والمخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفدرالي، والتطورات الجيوسياسية.

وعن أسعار المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 44.17 دولار للأونصة، لتحوم قرب أعلى مستوياتها خلال 14 عاماً. في الوقت نفسه، صعد البلاتين بنسبة 4.5% إلى 1480.97 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ عام 2014، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.8% إلى 1212 دولاراً.