اقتصاد

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 21-9-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أغلي جرام ذهب في مصر، على مستوى محلات الصاغة المصرية وذلك بأول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 21-9-2025 من دون تغيير.

أكبر عيار ذهب اليوم

تضمن سعر أكبر جرام ذهب  وهو من عيار 24 الأغلي فئة داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لعيار 24 اليوم

وصل أخر تحديث مسجل لدي سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 5445 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء

الذهب يثبت

وحقق سعر المعدن الأصفر ثباتا على مختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، من دون تغيير .

صعود الذهب

مع إغلاق تداولات أمس السبت، شهد سعر جرام الذهب، صعودا في محلات الصاغة مساء أمس، بقيمة وصلت لـ 25 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

تذبذب الذهب

وكان سعر الذهب قد تعرض للإهتزاز على مدار اليومين الماضين لينخفض بقيمة 30 جنيه في المتوسط قبل يومين، إلا أنه عوض خسائره منذ أمس وحتي اليوم بقيمة وصلت أكثر من 60 جنيه علي الأقل

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 4940 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو5445 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3687 دولار للشراء

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، يأتي هذا الاستقرار بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.2%، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار نهج التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

أداء محلي مستقر وأسعار عالمية صاعدة

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية سجلت استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4960 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي

 ارتفعت الأوقية بنحو 42 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، بعدما لامست أعلى مستوى لها عند 3707 دولارات في 17 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفعت بمقدار 50 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4910 جنيهات واختتمها عند 4960 جنيهًا

 أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 38 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3647 دولارًا وأغلقت عند 3685 دولارًا.

أسبوع البنوك المركزية: مفترق طرق جديد للذهب

كان الأسبوع حافلًا بقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، ما تسبب في تحركات متذبذبة لأسواق المعادن النفيسة، ورغم ذلك، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب جيدة، ليضع نفسه عند مفترق طرق جديد؛ إذ تراجع التفاؤل بخفض أسعار الفائدة الحاد، وحل محله تركيز أكبر على البيانات الاقتصادية.

في يوم الجمعة، ارتفع الذهب متجهًا نحو تسجيل مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي، وسط تقييم المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واستيعاب السوق لمسار السياسة النقدية المقبلة.

ورغم أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تقترب من 40% منذ بداية العام، وهو ما يعتبره البعض ارتفاعًا مبالغًا فيه، يرى محللون أن السوق الصاعد لا يزال في مراحله الأولى، وأن حالة عدم اليقين العالمية تدعم استمرار الطلب الاستثماري على الذهب، وتذهب بعض التقديرات إلى إمكانية بلوغ الأسعار مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026.

