عبد الوهاب غنيم : البيتكوين ارتفعت بأقل من دولار إلى عشرات الآلاف

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ العملات المشفرة ظهرت لأول مرة عام 2008 على يد شخص أو جهة مجهولة استخدمت اسمًا مستعارًا هو «ساتوشي ناكاموتو»، موضحًا أن الفكرة الأساسية قامت على إنشاء نظام مالي بديل يعمل خارج إطار البنوك المركزية، بحيث يتم تحويل الأموال دون عمولات مصرفية ودون معرفة هوية المرسل أو المتلقي، من خلال استخدام شفرات رقمية بديلة عن الأسماء الحقيقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أول إنجاز حقيقي نتج عن هذه الفكرة كان اختراع تقنية «البلوك تشين» عام 2009، وهي قواعد بيانات موزعة حول العالم، تتيح تسجيل العمليات بشكل مفتوح ومتزامن.

وتابع أن هذه التقنية تُعد تطورًا مهمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن أول عملة مشفرة تم إطلاقها كانت «البيتكوين»، التي بدأت بقيمة أقل من دولار واحد، ثم ارتفعت على مدار السنوات لتتجاوز في فترات سابقة حاجز 100 ألف دولار للعملة الواحدة، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى نحو 70 ألف دولار.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن عدد العملات المشفرة في العالم تجاوز 15 ألف عملة، إلا أن البيتكوين لا تزال الأشهر والأعلى قيمة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لإجمالي عدد عملات البيتكوين التي يمكن استخراجها هو 21 مليون عملة فقط، وفق معادلات رياضية معقدة صممها مبتكر النظام، موضحًا أن المتاح حاليًا في السوق يقترب من 20 مليون عملة.

