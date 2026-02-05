تيسيرات للقيد.. التضامن: مصر بها أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية

أكد عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن، أن مصر بها أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية .

وقال عمرو حسني في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك زيادة في عملية قيد الجمعيات بسبب تيسيرات القانون بإتاحة قيد الجمعيات الاهلية بمجرد الإخطار فور استيفاء المستندات ".



وتابع عمرو حسني :" هناك منظومة إلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات الاهلية"، مضيفا:" الجمعيات الاهلية ترفع المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع والوزارة تقبل هذه المستندات ".

واكمل عمرو حسني :" نسعى دائما إلى تفعيل دور العمل الأهلي في مصر بكافة القطاعات ".

ولفت عمرو حسني :" القانون حريص على تواجد نشاط فعلي جاد للجمعيات الاهلية وربط الأمر بالميزانيات الخاصة بالجمعيات الاهلية ".