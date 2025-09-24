قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
مستشفيات غزة تستقبل 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4414 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5150 جنيهات.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5885 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41200 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير،  وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.25 جنيه للبيع و48.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.91 جنيه للبيع، و56.78 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.19 جنيه للبيع، و65.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.39 جنيه للبيع، و158.01 جنيه للشراء.


وفي ظل تقلبات الأجواء الخريفية، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم، حيث أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد أجواءً معتدلة خلال ساعات الصباح، مع ارتفاع طفيف وغير مؤثر في درجات الحرارة نهارًا.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم فى أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية، ولا يوجد ارتفاعات قوية فى درجات الحرارة، موضحا أن الجزء الأول من فصل الخريف يتم إعتباره كأنه إمتداد لفصل الصيف، وبالتالي من الوارد حدوث بعض الإرتفاعات الطفيفة فى درجات الحرارة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري فى حدود ال32 إلى 31 درجة مئوية، أى أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن بالصباح الباكر الأجواء تكون معتدلة.

وتابع أن اليوم هناك إرتفاعات طفيفة وغير مؤثرة فى نسب الرطوبة، إلى جانب وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ويؤدي إلى تشكل بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة وقد تصل لمتوسطة فى بعض الأحيان على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري.

وأشار إلى أن تلك السحب من الممكن أن تمتد لمناطق جنوبا لتصل إلى مناطق من القاهرة وبعض مدن القناة، تعمل على حجب أشعة الشمس فترات من النهار، وبالتالي تكون ضمن العوامل التي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وإعتدال الأجواء قليلا.

ونوه أن الشبورة المائية تعتبر الظاهرة المكملة الموجودة فى تلك الفترة، ولكنها شبورة معتادة ولا تكون كثيفة، لافتا إلى أن اليوم تحديدا هناك بعض نسمات وهبات الرياح قد يصاحبها إثارة خفيفة ل الرمال والأتربة على محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وأمس تكون الأجواء معتدلة على كافة الأنحاء.

