قفزة قياسية للذهب عالميًا .. 60 دولارًا في 24 ساعة |تفاصيل

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في السوق المصري مرتبط بشكل كبير بالسعر العالمي، بنسبة تتجاوز 95%. وأشار إلى أن الذهب عالميًا شهد قفزة تاريخية خلال أقل من 24 ساعة، بزيادة بلغت 60 دولارًا للأوقية، وهو رقم قياسي وغير معتاد.

أسباب الارتفاع: اضطرابات سياسية وتضخم عالمي

أوضح ميلاد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى عوامل دولية تشمل الحروب الاقتصادية والتجارية، والتضخم، إضافة إلى الاضطرابات السياسية العالمية، مما أدى إلى مضاعفة سعر الذهب خلال تلك الفترة.

لا انخفاض متوقع.. ولكن تصحيحات ممكنة

نفى ميلاد ارتباط أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب المحلية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تؤثر بأكثر من 5% فقط. وأضاف أن تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ساهم في الحد من ارتفاعات أكبر للذهب محليًا، مؤكدًا: "لن نشهد انخفاضًا قريبًا، لكن قد تحدث تصحيحات مؤقتة يعقبها ارتفاعات جديدة".