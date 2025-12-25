قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدلتا للسكر تحصد درع أفضل الشركات في الاستدامة والحوكمة

محمود زيدان

تسلم المهندس سامي أحمد عبدالمطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر درع أفضل الشركات، وذلك من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية.

جاء ذلك في إطار الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، وبحضور قيادات كبرى الشركات والشخصيات العامة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لالتزام شركة الدلتا للسكر بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والإفصاح والحوكمة، بعد فوزها بجائزة أفضل تقرير استدامة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (108) بشأن ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، والإفصاح عن الآثار المالية لتغيرات المناخ (TCFD).

كفر الشيخ الدلتا للسكر

