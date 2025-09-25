سعر الذهب مساء اليوم الخميس 25-9-2025

سجلت أسعار الذهب تذبذبا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري

سعرالذهب اليوم

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة في ختام تداولات اليوم

تحرك الذهب

وقبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة معوضا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد مقدار جاوز الـ300 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5040 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5020 جنيه للبيع و 5040 جنيه للشراء

سعر عيار 18

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3346 جنيه للبيع و 3360 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3730 دولار للبيع و 3731 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.16 ألف جنيه للبيع و 40.32 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها "تدعم بشكل كامل" قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، أن "هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد يوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.