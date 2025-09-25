قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصريا مع أورانچ.. اشتر ذهب من موبايلك وكاش باك يصل لـ100 جنيه

اورنج مصر
اورنج مصر
أحمد عبد القوى

من My Orange إلى محفظة اورنچ كاش.. رحلة شراء وبيع الذهب بضغطة زر.

أحمد العبد: نعيد تعريف المحافظ الإلكترونية كمنصات متكاملة لبيع وشراء الذهب. 

«اورنچ ومنجم» تطلقان شراكة فريدة.. شراء وبيع الذهب بسهولة وأمان من أي مكان.

بـ5 جنيهات فقط.. «اورنچ» تفتح باب شراء وبيع الذهب رقمياً لأول مرة بمصر 

في خطوة غير مسبوقة داخل السوق المصري، أعلنت شركة "أورانچ مصر" عن إطلاق خدمة حصرية لشراء وبيع الذهب رقمياً بالتعاون مع منصة "منجم" (mnGm)، وذلك عبر تطبيق My Orange والدفع المباشر من خلال محفظة اورنچ كاش، لتكون الأولى من نوعها بين شركات المحمول في مصر.

وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء أورانچ الحاليين والجدد لشراء وبيع الذهب بداية من 5 جنيهات فقط، غير فرصة الحصول على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند أول عملية شراء في كل شهر بقيمة 500 جنيه أو أكثر، وهو العرض الذي يمكن الاستفادة به في سداد فواتير الهاتف أو شحن الرصيد أو تجديد الباقات.

«مسار رقمي شديد البساطة»

وصممت "اورنچ" مسارا رقمياً مبسطا لإتمام عمليات شراء وبيع الذهب من البداية للنهاية في أي وقت ومن أي مكان، حيث يمكن للعميل الدخول إلى تطبيق My Orange واختيار عرض mnGm من قسم "عروض الكاش"، ثم إدخال الرقم السري لمحفظة اورنچ كاش، ورفع صورة بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر) والموافقة على الشروط والأحكام لتسجيل الدخول لأول مرة فقط، بعد ذلك يتم اختيار عدد الجرامات أو الباقة المناسبة من الذهب، والضغط على "متابعة" ليصل للعميل رسالة نصية (SMS) تتضمن بيانات العملية وقيمة الشراء تمهيدا لتأكيد الدفع عبر المحفظة.

«حلول رقمية مبتكرة»

من جانبه، صرح أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري، قائلا: الخدمة الجديدة تستهدف تمكين العملاء من استخدام حلول رقمية مبتكرة لإدارة أموالهم والبيع والشراء بسهولة وأمان، وأن ذلك يأتى في إطار تقديم قيمة مضافة لعملاء تطبيق My Orange ومحفظة اورنچ كاش عبر توسيع الخيارات التي يمكنهم الاستفادة بها بأرصدتهم.

وأضاف العبد: تأتي هذه الخدمة من "اورنچ" ضمن استراتيجيتها للريادة والابتكار في مجال تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية ضمن قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الشركة تسعى من خلالها إلى إعادة تعريف دور المحافظ الرقمية، ليس فقط كأداة للدفع وتحويل الأموال، بل كمنصة متكاملة تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، من تسديد الفواتير والمصاريف، إلى بيع وشراء الذهب وإدارة الموارد المالية الشخصية، بما يعكس التحول الحقيقي نحو الاقتصاد الرقمي.

«توجه عالمي صاعد»

ويمثل شراء الذهب الجزئي والدفع الرقمي اتجاها عالمياً متناميا، حيث يلقى إقبالاً متزايداً بفضل كونه حلا ذكياً للشراء والبيع بمبالغ صغيرة تناسب شرائح متعددة، ومع دمج الدفع بمحفظة اورنچ كاش، توفر "اورنچ" لعملائها منصة دفع رقمية موثوقة تمكنهم من المشاركة بسهولة في اقتصاد الذهب.

«شركة الأولى من نوعها»

جدير بالذكر أن شركة mnGm تعد الأولى من نوعها العاملة في مصر لتقديم خدمات الشراء والبيع في مجال الذهب عبر الإنترنت وفقاً لمعايير صناعة الذهب القياسية المعتمدة من كبرى منظمات الذهب العالمية.

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

