جولد بيليون تكشف أسباب القفزة التاريخية للذهب وتوقعات الأسعار

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 3800 دولار الأونصة بفعل مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية إلى جانب ضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3819 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3764 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3809 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي ارتفاع الذهب العالمي اليوم وتسجيله مستوى تاريخي جديد بعد أن سجل ارتفاع لـ 6 أسابيع متتالية ليقترب أكثر من مستهدفه النفسي عند 4000 دولار للأونصة، والذي تتزايد التوقعات حالياً أنه قد يسجله قبل نهاية هذا العام.

البيانات الأخيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي أظهرت أن انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة قد أعطى الأسواق سببًا للاعتقاد بأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي قد نشهدها في اجتماع البنك في أكتوبر وديسمبر.

الاتجاه العام للتداول إيجابي للغاية بالنسبة للذهب حالياً وقد نشهد تسجيل عدد من المستويات القياسية هذا الأسبوع. سوق الذهب في وضع جيد حاليًا وبالتالي التوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة تتزايد.

يضعف المتداولون حاليًا احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بنسبة 90%، مع احتمالية حوالي 65% لخفض آخر في ديسمبر. وقد تسبب هذا في انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي ليقلص المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى بدأت أسواق الأسهم العالمية بداية حذرة لتداول هذا الأسبوع، حيث يستعد المستثمرون لاحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية. وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، حيث تستعد الأسواق لإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية هذا الأسبوع وسط محاولات متوسطة من الحزبين لتمرير مشروع قانون تمويل.

من المقرر أن ينتهي تمويل العمليات الفيدرالية الأمريكية عند منتصف ليل 30 سبتمبر، في ظل عدم وجود تمويل بديل أو تمديد لدى الكونغرس. وسيلتقي يلتقي قادة الكونغرس من كلا الحزبين بالرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين لإجراء محادثات وساطة.

قد يؤدي إغلاق الحكومة إلى تأخير إصدار بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة القادمة، كما أنه من المتوقع أن يعطل النشاط الاقتصادي إذا ترك الأمر دون حل لفترة طويلة.

وجد الذهب دعم كبير مع بداية تداولات هذا الأسبوع بسبب عدد من الأسباب على رأسها مخاوف اغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية عقب بيانات التضخم الأخيرة بالإضافة إلى الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب محلياً.

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من القفزة الكبيرة التي سجلها سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة ساعدت على ارتفاع السعر المحلي خاصة مع استقرار سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 5115 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب يوم أمس عند المستوى 5075 جنيه للجرام وفق جولد بيليون.

المستويات القياسية التي يسجلها الذهب المحلي تأتي بدعم من الأداء الإيجابي القوي لسعر أونصة الذهب العالمي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي الطريق مفتوح أمام سعر الذهب المحلي لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.



من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية يشهد استقرار دون تغيرات ملحوظة، وهو الأمر الذي يترك اعتماد الذهب المحلي في تسعيره على التغيرات في حركة السعر العالمي للذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع الذهب العالمي بشكل كبير مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى المخاوف من اغلاق الحكومة الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن خاصة في ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك الفيدرالي.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع كبير بدعم من القفزة الكبيرة في سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيلها مستوى تاريخي جديد، وقد ساعد هذا على استمرار الأداء الإيجابي للذهب المحلي الذي يتأثر في تسعيره بشكل مباشر بتغيرات السعر العالمي.

الفترة الماضية ساعدت الذهب العالمي على اكتساب المزيد من الزخم الصاعد وهو الأمر الذي دفعه إلى اختراق مستوى نفسي جديد عند 3800 دولار للأونصة ليسجل مستوى تاريخي جديد اليوم عند 3819 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية جلسة اليوم ليتخطى المستوى 5100 جنيه للجرام ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 5115 جنيه للجرام وذلك في ظل استمرار الزخم الصاعد بعد اختراق المستوى 5100 جنيه للجرام.