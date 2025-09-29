أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5800 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5075 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4350 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 40600 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

وبلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.20 جنيه للبيع و 48.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و 56.28 جنيه للشراء

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيه للبيع، 13.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.85 جنيه للبيع، 12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.02 جنيه للبيع، و 157.64 جنيه للشراء.



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ أسبوع في فصل الخريف، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية، وأن العظمى اليوم 32 درجة على القاهرة، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة الصباحية، لآن الشبورة تكون كثيفة.

ولفت إلى أن السحب التي تتكون تحجب جزء من الشمس، لذلك تكون درجات الحرارة منخفضة، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون قريب من فصل الصيف، ولكن بشكل عام الأحوال الجوية أصبحت تتحسن.

وأشار إلى أنه في بعض الأيام خلال هذا الأسبوع سنشهد ارتفاعا في الامواج، لكن الأسبوع المقبل لن يكون هناك أي تغيرات في الأحوال الجوية، لذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25