أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 29-9-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-9-2025

سعر عيار 24 اليوم



سجل عيار 24 : 5805 جنيهات، وتضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 21 اليوم

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وشراءً، فوصل سعره اليوم 5080 جنيهًا، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر عيار 18 اليوم

وسل سعر عيار 18: 4354 جنيهًا ، وهو أيضاً يلاقي استقبال كبير على شرائه، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الإثنين اليوم.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تغيرات الأسواق المالية عالميا

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21، فقد وصل 40,640 جنيهًا، وذلك دون مصنعية وضريبة .

ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار وحفظ المال، ولاقى اقبال كبير على الشراء منذ بداية ارتفاع أسعار الذهب خلال العامين الماضيين .

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.