سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 29-9-2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21، فقد وصل 40,640 جنيهًا، وذلك دون مصنعية وضريبة .

ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار وحفظ المال، ولاقى اقبال كبير على الشراء منذ بداية ارتفاع أسعار الذهب خلال العامين الماضيين .

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.