الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب محليا اليوم الإثنين 29-9-2025

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم  نحو 5783 جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم  إلى 5301 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم  إلى 5060 جنيهًا للشراء .
 

 سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4337 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم  نحو 3373  جنيهًا للشراء.  

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم  نحو 2891 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم  الإثنين نحو 40480  جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر  اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 179867 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3762.65 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب


هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:


معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 


أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

